Am 26. März 2022 konnte das Café International wieder seine Türen öffnen.

Auf dem Gelände der Freien evangelischen Gemeinde Langenfeld auf der Poststr.33 waren zahlreiche Gäste nach der Corona-Pause bei der Eröffnung dabei. Getränke und Leckeres waren zwar reichlich im Angebot, jedoch war der Hunger nach der lang herbeigesehnten Wiedereröffnung größer. Und so war es endlich wieder möglich, sich ungezwungen, aber nach den geltenden Corona-Regeln, zu treffen und auszutauschen. Die durch die Pandemie notwendigerweise gelebte Distanz und die Schließung von Freizeitmöglichkeiten war und ist immer noch zu spüren. Die alte Unbefangenheit muss unter den noch immer vorhandenen Einschränkungen neu geübt werden.

Aber auch wenn nicht "alles beim Alten" war, so überwog auf jeden Fall die Freude über die Wiedereröffnung. Besonders die Kinder haben den Nachmittag bei wunderbarem Wetter genossen.

Die Fahrzeuge aus der Mehrzweckhalle, die Tischtennisplatte und der Kicker wurden ausgiebig genutzt und sorgen für strahlende Augen und viel Gelächter.

Seit 2015 findet in der FeG Langenfeld alle 14 Tage samstags das Café International statt.

Wir treffen uns, um zusammen eine gute Zeit zu haben, alte Freund und Bekannte wiederzusehen oder neue Kontakte zu knüpfen. Das Café International (CI) wurde vom ökumenischen Forum Flüchtlinge ( ÖFF) Langenfeld 2015 gegründet, um eine offene Begegnungsmöglichkeit für Menschen aller Nationen, Glaubensrichtungen und Altersklassen zu schaffen. Durch Corona musste zwischenzeitlich das Angebot eingeschränkt werden, aber nun sind wir wieder voll dabei!

Wir begrüßen gerne Menschen, die neugierig und offen sind, andere Menschen zu treffen.

Im Laufe der Zeit sind sehr viele Gemeinschaften und Freundschaften entstanden. Verständnis für andere haben und deren Beweggründe zu kennen sind genau die Dinge, die ein friedliches Miteinander fördern und die eigentliche Basis für Frieden darstellen.

Fühlen Sie sich angesprochen oder sind einfach nur neugierig?

Dann kommen Sie gerne.

Am 9. April 2022 findet das nächste Café International statt.

Das CI wird über Spenden finanziert, der Eintritt ist frei.