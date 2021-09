Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften

Dass die Schützen des Schützenverein Langenfeld 1834 eV durchaus erfolgreich sein können, haben sie bereits mehrfach auf Bezirks- und Landesebene bewiesen. Auch haben sie bereits mehrfach an Deutschen Meisterschaften teilgenommen, konnten dort aber bislang keine vordere Plätze erreichen. Das hat nun ein Ende. Die Schützen Dirk Korthauer (Schießsportleiter), Detlef Wedemeyer (stv. Schießsportleiter) und Ivan Cikojevic nahmen sowohl als Einzelschützen als auch als Mannschaft am 18. September in der Disziplin Kleinkaliber Unterhebelrepetierer an den Deutschen Meisterschaften in Hannover teil. Auch wenn die Trainingsmöglichkeiten coronabedingt nicht die besten waren, hat dies die Drei nicht daran gehindert, als Mannschaft letztlich den zweiten Platz und damit die Silbermedaille zu erringen. Und um das ganze abzurunden, erzielte Dirk Korthauer als Einzelschütze noch den dritten Platz und sicherte sich zusätzlich eine Bronzemedaille. Ivan Cikojevic konnte sich über einen sehr guten siebten Platz freuen. Detlef Wedemeyer erreichte den elften Platz und verpasste damit nur knapp eine Platzierung unter den Top Ten. (Fotos: Eckhard Frerichs)