Nach der deutlichen Niederlage in der letzten Woche stand am heutigen Sonntag mit der SG Ratingen erneut ein starker Gegner auf dem Spielplan der D Jugend aus Hilden.

In der Anfangsphase kam die D Jugend in der Offensive nicht richtig ins Spiel. Bis zur 9 Minute konnte das Team kein Tor erzielen. Das der Rückstand „nur“ 5 Tore betrug war der guten, aggressiven Defensivleistung zu verdanken, die allerdings zum Ende der ersten Halbzeit (Spielstand 6:12) in einer zwei Minuten Strafe für Nico resultierte. Nico war sowohl in der Offensive als auch Defensive der auffälligste Spieler der Hildener.

In der zweiten Halbzeit konnte der Rückstand in den ersten Minuten auf 8:12 reduziert werden, Ratingen zeigte aber weiterhin sowohl in der Defensive als auch in der Offensive eine insgesamt homogenere Leistung. Die Hildener hatten durchweg mit der Ratinger Defensive ihre Probleme. Somit konnte der Rückstand aus der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit nicht signifikant reduziert werden. Allerdings gestaltete das Team das Spiel in der zweiten Halbzeit mehr als ausgeglichen, wodurch der Rückstand auf 4 Tore reduziert werden. Die Hildener verloren letztendlich das Spiel nach guter Leistung mit 15:19.