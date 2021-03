Das rote Musikeinsatzfahrzeug der Benefizgranaten ist wieder unterwegs. Bei den Stopps an verschiedenen Haltepunkten können sich die Musikfans auf tolle Songs und jede Menge gute Laune freuen.

Am kommenden Freitag, 12. März, ab 16.30 Uhr, ist erneut Albino Casaluci zusammen mit seiner Tochter Nati an Bord (Foto unten). In Hilden hat sich Albino Casaluci als „der singende Koch“ zusammen mit seiner Band La Stella einen Namen gemacht.

Die erste Tour war ein voller Erfolg

"Die erste Tour mit den beiden war ein großer Erfolg", resümiert DJ Totte von den Benefizgranaten. Auch diesmal haben Albino und Nati Casaluci italienische Kultsongs im Gepäck.