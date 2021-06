Der Richrather Karnevalsverein (RKV) veranstaltet am Sonntag, 13. Juni, sein Erdbeerfest - allerdings in diesem Jahr nicht traditionell auf der Hofanlage der Familie Weeger - sondern als Drive-Thru-Veranstaltung auf dem Schützenplatz in Richrath.

„Wann ist endlich wieder Erdbeerfest in Richrath?“ Eine Frage, die eigentlich in der gesamten Region aufkommt, sobald der Sommer im Land Einzug hält. Denn ob Jung, ob Alt, ob von nah, ob von fern, ganz egal: Das Erdbeerfest des RKV Schwarz-Weiss aus Richrath erfreut sich seit seiner Premiere im Jahr 1978 großer Beliebtheit. Jedes Jahr kommen hunderte von Besuchern zum Fest in den Hofanlagen der Familie Weeger um sich an den Leckereien rund um die Erdbeere zu laben, Bekannte zu treffen und einfach eine schöne Zeit zu verbringen.

Corona-konformes Konzept

Doch auch dem RKV und seinem Erdbeerfest hat die Corona-Pandemie zugesetzt. Im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltung, so wie auch alle anderen Feste in Langenfeld, zum Schutz aller abgesagt. Auch zum jetzigen Zeitpunkt ist an eine „normale“ Durchführung eines Freiluft-Festes nicht wirklich zu denken.

Aber die Karnevalsjecken im RKV wären nicht sie selbst, wenn sie den Kopf in den Sand stecken würden. Nachdem im vergangenen November Langenfeld's einzige Karnevalseröffnung live auf You Tube gestreamt wurde und im Februar nach schneereichen Videoaufnahmen auch noch ein virtueller Karnevalszug veröffentlicht wurde, war jetzt für alle klar: Wir brauchen ein Erdbeerfest 2021! Nach diversen Videokonferenzen und Abstimmungsrunden mit dem Langenfelder Ordnungsamt gibt es nun ein Corona-konformes Konzept. Der RKV veranstaltet sein Erdbeerfest 2021 am Sonntag, 13. Juni, auf dem Schützenplatz in Richrath als Drive-Thru-Veranstaltung mit einem vorbestellbaren Sortiment.

Einfach vorbestellen

Die Leckereien in Form von Erdbeerkuchen, Erdbeerspießen, Erdbeerketchup und natürlich Erdbeerbowle sind ab sofort auf der Webseite des RKV vorbestellbar. Selbstverständlich wird der RKV hier wieder von seinen Partnern - Bauernhof Weeger für die Erdbeeren und Cafe Sticherling für Kuchenboden - unterstützt. Die Zubereitung von Kuchen, Spießen und Bowle übernehmen wie beim klassischen Erdbeerfest RKV-Mitglieder in Corona-konformer Umgebung.

Der RKV hofft, dass die nächsten Lockerungen es zulassen, mehr als nur ein Drive-Thru durchzuführen. Vielleicht gibt es dann die Möglichkeit im kleinen Rahmen Außengastronomie auf der Schützenplatz-Wiese anzubieten. Hierzu informiert der RKV dann stets aktuell auf seiner Webseite und über Facebook.