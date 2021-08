Langenfelds 3. Ehrenbürger Manfred Stuckmann ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das nachfolgenden Youtube-Video, aufgenommen anläßlich der Feier des Stadtgeburtstages am 03. Oktober 2011 in der Stadthalle, zeigt die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an ihn. Nach der Laudation und Überreichung der Ehren- urkunde durch Bürgermeister Frank Schneider kommt auch Manfred Stuckmann selbst zu Wort. Er erzählt, in der für ihn ganz eigenen Art und Weise, wie es dazu kam das er Ehrenbürger seiner Heimatstadt Langenfeld werden konnte. Seine Rede beendet er, wie so oft auf Langenfelder-Platt, mit den Worten: "Isch blieve ne Langefääler bis dat isch sterve." Übersetzung ins Hochdeutsche: "Ich bleibe ein Langenfelder bis das ich sterbe."

Quelle Youtube-Video: Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Langenfeld an Manfred Stuckmann



Hinweis auf der offizielle Seite der Stad Langenfeld:

"Langenfeld trauert um Ehrenbürger Manfred Stuckmann"



Bisherige Ehrenbürger der Stadt Langenfeld / Rheinland

1. Ehrenbürger Hans Litterscheid (*1921 +2014), Verleihung im Jahr 1989

2. Ehrenbürger Heinrich Völkel (*1925 +1992), Verleihung im Jahr 1992