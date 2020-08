Zum 23. Mal hätten die Voigtslacher im August das „Wiesenfest“ gefeiert und den Reinerlös traditionell an die Kinderkrebsklinik Düsseldorf überwiesen. Das Fest in Hitdorf ist, wie so viele andere Veranstaltungen, aber auch dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Das Team des Wiesenfestes hat aber versucht, den „Spendenausfall“ auf andere Weise auszugleichen.

Einige Teammitglieder - federführend die Familie Sichelschmidt aus Hitdorf - hatten die Idee, Community- oder Alltagsmasken herzustellen und diese für mindestens 5 Euro pro Stück zu verkaufen. Es wurden Stoffe, Gummibänder und Nasenbügel gekauft und dann wurden fast ununterbrochen auch in so mancher Nachtschicht „Masken“ genäht, die sehr schnell einen Besitzer fanden. Nach und nach haben weitere Mitglieder und Bekannte das Nähen unterstützt. Dies war auch gut so, da der Absatz reißend war!

Wiesenfest seit 22 Jahren

Da das Wiesenfest schon 22 Jahre zugunsten der Kinderkrebsklinik organisiert wird, haben viele Besucher der vergangenen Jahre Masken gekauft, Stoffe und auch Gummibänder gespendet, um das Team zu unterstützen. Öffentliche Medien wurden genutzt und die Masken wurden sogar bis nach Israel geschickt. Bald entstand auch die Idee, zum Beispiel in Praxen, Geschäften, Apotheken sogenannte Spendenboxen mit Masken aufzustellen, um den Verkauf anzutreiben. Diese Idee machte sich bezahlt und die fleißigen Näherinnen kamen kaum mit dem Nähen nach. Gleichzeitig wurde auf der Homepage www.voigtslacher-wiesenfest.de ein Spendenkonto eingerichtet, auf das auch gerne noch weiterhin gespendet werden darf. Der Erlös dieser besonderen Aktion, stolze 15.200 Euro, wurde am Freitag an Hr. Prof. Roland Meisel, den Oberarzt Dr. Friedhelm Schuster und an die Vorsitzende von Löwenstern e.V. Stefanie Schuster übergeben. Prof. Meisel, Dr. Schuster und Fr. Schuster konnten es fast nicht glauben und waren erstmal sprachlos! Anschließend sprachen sie dem Team ihren ganz besonderen Dank aus und lobte deren unermüdlichen und über viele Jahre andauernden Einsatz.

Für Familien der jungen Patienten

Der Spendenbetrag wird in diesem Jahr für betroffene Familien, deren Kinder in der Uniklinik Düsseldorf behandelt werden, eingesetzt, die es besonders hart und unverschuldet durch das Coronavirus getroffen hat.

Spendenboxen

Informationen über die Aufstellungsorte der Spendenboxen finden Interessierte auf der Homepage. Das Team dankt besonders denjenigen, die bereit waren die Spendenboxen mit den Masken auszustellen und auch zu verkaufen.

Aktion geht weiter

Der Verkauf der Community- oder Alltagsmasken zugunsten der Kinderkrebsklinik Düsseldorf läuft noch einige Zeit weiter und der Erlös wird nach Abschluss der Aktion auf der Homepage bekannt gegeben.

Stolze Bilanz

Insgesamt sind in 23 Jahren 185.200 Euro Reinerlös an die Kinderkrebsklinik gespendet worden.