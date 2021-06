Der Langenfelder Verein Benefizgranaten setzt voller Elan seine Musik-Touren durch das Stadtgebiet fort.

Die genauen Haltepunkte können aufgrund der Corona-Schutzverordnung nicht angegeben werden. Am Freitag, 4. Juni, ab 16 Uhr, ist die Formation "Fast 4" an Bord. Die drei Musiker präsentieren spaßige Texte mit einem Augenzwinkern. Die Lieder sollen die Hörer zum Schmunzeln und Lachen bringen. Der Band gefällt als stilistische Einordnung ihrer Songs die Bezeichnung Akustik-Fun-Pop. Gesungen wird auf Deutsch. Für die Kompositionen ist in der Regel der Gitarrist Andreas Buschorn verantwortlich. Als zweiter Gitarrist ist Jörg Uellendahl mit an Bord. Frontman ist Andreas Rinke.

Am Samstag, 5. Juni, sind ab 16 Uhr Luca Wenicker und Finja Buck mit an Bord. Die beiden jungen Sängerinnen präsentieren moderne Pop-Songs, die sie selbst am meisten feiern. Die während der Tour gesammelten Spenden gehen an den Verein Dogman Tierhilfe.

Peter Schiemann (Schlosserei Schiemann) hat die Anschaffung des Vereins-Fahrzeugs der Benefizgranaten unterstützt und erhielt dafür jetzt eine Auszeichnung.