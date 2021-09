Die Pfötchenretter mit Herz sind ein privat gegründeter Tierschutzverein und betreuen zwei größere Partnertierheime in Sokolka/Polen und Hajduböszörmeny/Ungarn.

Alle 4 Wochen fahren wir abwechselnd beide größere Tierheime persönlich an um Spenden hinzubringen, den Kontakt zu den Hunden und Betreuern zu halten, Neuzugänge kennenzulernen und unsere vermittelten Schützlinge in ihr neues Leben zu bringen.

Am 26.8.2020 sind wir als Team Pfötchenretter mit Herz e.V. gestartet.

In dieser kurzen Zeit haben wir so viel geschafft, sind stetig gewachsen, haben über 60 Hunde in ein neues zu Hause vermittelt, sind weit über 40.000 km gefahren, haben Sponsoren gewonnen, Kooperationen aufgebaut und unzählige Nachrichten und Telefonate bearbeitet.

Tierschutz ist nicht immer einfach und bringt selbst den routiniertesten Tierschützer manchmal an seine Grenzen.

Wir hatten gerade zu Beginn mit so manchen Hürden zu kämpfen, die uns das Leben schwer gemacht haben. Uns hat es immer nur noch stärker gemacht. Aufgeben ist keine Option für unser Team. Jeder Hund und jedes Leben zählt.

Wir danken unseren Partnertierheimen für ihr Vertrauen in uns und unsere Arbeit.

Unsere vielen vermittelten Hunde, aber auch die, welche es nicht geschafft haben, sind im Herzen immer bei uns und geben die Kraft, weiter zu machen.

Wir wachsen stetig und kämpfen für jedes kleines Herz.

Wenn auch Sie gerne einen Hund adoptieren möchten oder in unserem Team mitarbeiten möchten, melden Sie sich gerne bei uns.

https://pfoetchenretter-mit-herz.de/