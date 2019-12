In einem spannenden Endkampf um die Vereinsmeisterschaft konnte sich Norbert Kraus durchsetzen und damit seinen Erfolg von 2018 wiederholen. Lange schien es so, als ob Alois Schattka das Rennen machen werde, da er über weite Strecken Tabellenführer war. Kurz vor dem Saisonende verließ ihn jedoch das Kartenglück, so dass er sich letzten Endes mit Platz 3 begnügen musste. Auch Jürgen Berns konnte den Meister nicht mehr bedrängen und belegte Rang 2.

Zum Jahresabschluß wurden die Sieger in einer kleinen Weihnachtsfeier geehrt. Nach Abschluss der Berichte des Vorstandes und des Kassenberichtes gab es was Leckeres "für Gaumen und Kehle" und danach gab es auch noch Zeit für 2 Spielrunden.

Die Saison 2020 beginnt am Dienstag, 7. Januar um 17 Uhr 30 wie immer in der ehemaligen Martinsklause, Richrather Str. Neue Mitglieder sind jederzeit gern willkommen, wenn sie sowohl Geselligkeit suchen, wie auch den Skatsport in den Ligaspielen des DSKV bestreiten wollen.

Wir wünschen allen Langenfelder Skatfreunden "Gut Blatt" und geruhsame Feiertage.