Im vergangenen Jahr konnte der Skatclub "Reizende Buben - mit Dame" seine Mitgliederzahl nahezu verdoppeln. Wie der Vorsitzende Franz Singendonk erklärte, hat der Anstieg verschiedene Ursachen.

So sind die Erfolge der beiden Liga-Mannschaften in der Ober-bzw. Verbandsliga sicher die Hauptursache, da hierüber Wirkung in den Medien über die Spielberichte erzielt wird. Bei der Qualität der Mannschaftsspieler scheint für beide Teams ein Aufstieg in höhere Spielklassen möglich - zumal wenn ein Quentchen Kartenglück zur Seite stehen sollte.

Zum anderen berichten die Neuzugänge, dass die gesellige Seite den Ausschlag gegeben habe. So haben sich nicht nur die Feiern im Sommer mit dem "Gartenskat" und dem "Weihnachtsskat" im Dezember herumgesprochen, sondern auch die gute Atmosphäre bei den 14tägigen Vereinsspieltagen.

Die Tatsache, dass der Verein sich zum Nichtraucherclub bekennt hat, wird darüberhinaus positiv beurteilt, wie auch der geringe Mitgliedsbeitrag (der in den letzten Jahren bei guter Kassenlage stets rückvergütet wurde) . Erfreulich weiterhin ist, dass nicht nur Langenfelder Skatfreunde zu uns finden, sondern auch solche aus Leichlingen, Ratingen, Baumberg, Garath und gar auch aus Kaarst - ein Beweis und Anerkennung für die gute Vereinsarbeit.

Schließlich hat diese Entwicklung auch dazu geführt, dass jetzt gar eine 3. Mannschaft beim DSKV gemeldet werden konnte - in der Verbandsgruppe eine herausragende Situation.

Erwähnenswert auch ist, dass unsere Kassenwartin Doris Huhn nicht nur Skat-Schiedsrichterin ist, sondern gar Schiedsrichter-Ausbilderin für die gesamte Verbandsgruppe ist bzw. seit kurzem gar

deren 1. Vorsitzende

Weitere Informationen zum Verein (Spielort und - Spieltage, Tabelle, Ligatermine , Bilder und Medienberichte) gibt es unter www.reizende-buben.de

Neue Mitglieder und Gäste sind jederzeit herzlich willkommen