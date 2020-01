In seinen 11 Geboten hat sich das Prinzenpaar Prinz Tino I. und Prinz Sebastian I. einen Karnevals-Emoji gewünscht. Der Richrather Karnevalsverein Schwarz-Weiss (RKV) hat diesen Emoji entworfen und als Button aufgelegt.





Bei der Kinderprinzenburgeröffnung übergeben

Bei der Präsentation wurde verkündet, das der Verkaufserlös des Buttons zugunsten des Kinderprinzenpaares verwendet wird. Am vergangenen Sonntag wurde der Erlös bei der Kinderprinzenburg-Eröffnung vom RKV übergeben: Über 90 Kilogramm Haribo können Prinz Fritz und Prinzessin Vivien am Karnevalssamstag im Zug an die Langenfelder Jecken zusätzlich verteilen.