Am Rande der Jahreshauptversammlung hatte der Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Magnus Staehler, die Fahrzeugschlüssel für einen neu beschafften Gerätewagen an die Bereitschaftsleiter Dirk Paege und Dirk Bansemir übergeben.

Nach einer gründlichen Durchsicht in der KFZ-Fachwerkstatt ATU, einer Neubereifung, Anbringung der DRK-Beschriftung und Einbau der Kommunikationseinrichtungen, Kosten, die Fa. ATU sehr großzügig übernahm, konnte das Fahrzeug nun im Rahmen einer kleinen Taufzeremonie in Verbindung mit einem Umtrunk und Köstlichkeiten vom Grill offiziell in Dienst gestellt werden.

„Das Fahrzeug wird mit einer Standardbeladung von einem Zelt, Tischen und Bänken, einem Stromaggregat und Beleuchtung ausgestattet“, so die Bereitschaftsleiter Paege und Bansemir bei der Taufe. Es steht ab sofort neben den DRK Einsätzen auch zur Unterstützung der Langenfelder Feuerwehr bei Großeinsätzen zur Verfügung.