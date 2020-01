Nachdem schon die D-Jugend in einem bis zum Schluß spannenden Spiel den Gegner aus Eller bezwingen konnte, musste die weibliche C ebenfalls gegen die Gäste aus Düsseldorf Eller antreten. Im Hinspiel fehlten der HSG Eller noch einige Spielerinnen und so gewann man seinerzeit nach einer Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt recht klar mit 21:8. Diesmal waren die Gäste nahezu vollständig da und so deutete sich ein anderes Spiel an. Doch die Mädchen von Trainer Justus haben sich in der Zwischenzeit auch spielerisch und taktisch deutlich verbessert gezeigt und so konnten sich die Hildener Mädchen schon in Halbzeit 1 klar absetzen, aber der Gegner kam diesmal vor allem durch die Nr 7 immer wieder zu Toren aus guten Einzelaktionen. Insgesamt brachte es diese Spielerin auf 13(!) Tore von insgesamt 18. Aber auch die Hildener haben das Torewerfen für sich entdeckt und setzten den 18 Treffern insgesamt 35 entgegen wobei Sandra (10) und Arsa (12) herausragten. Aber es war vor allem eine geschlossene Mannschaftsleistung, da in der Deckung immer gut geholfen wurde. Und durch das jeweilige Anstoßen der Halben (Hannah und Lucia) konnte Sandra immer die entstehenden Lücken gut nutzen. Die Mädchen zeigten sich spielerisch und taktisch stark verbessert und spielfreudig, so dass das Ergebnis in der Höhe auch dem Spielverlauf entsprach.