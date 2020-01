Langenfeld/Südkreis. Es war ein toller Wochenausklang für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WFB-Werkstätten Langenfeld. Seit sieben Jahren veranstaltet die Stadt-Sparkasse jeweils zu Jahresbeginn im Rahmen eines sozialen Tages einen Disco-Abend, an dem die Mitarbeiter mit Behinderung mit großer Begeisterung teilnehmen und vier Stunden nach Herzenslust tanzen. So oft haben sie dazu nicht Gelegenheit, auch wenn der Förderverein der WFB zweimal jährlich eine Tanznachmittag veranstaltet. Eine herzliche Begrüßung gab es von Vorstandsmitglied Stefan Noack pünktlich um 17:00 Uhr. „Die Sparkassen-Mitarbeiter tun diesen Dienst freiwillig nach einem normalen Arbeitstag und haben auch alles toll vorbereitet“, lobte er die etwa zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus seinem Haus.

Ehe der Trubel so richtig los geht, stärken sich die Gäste mit hunderten belegten Brötchen, natürlich auch zwischendurch, belegt mit Käse, Wurst, Ei, frischen Salatblättern und verziert mit Gurken- und Tomatenscheiben. Bei dem guten Appetit gibt es laufend Nachschub. Die Bar, an der Softgetränke, alkoholfreies Bier und super schmackhafte gesunde Cocktails wie „Kiba“ aus Kirsch- und Orangensaft ausgeschenkt werden, ist bestens besetzt, so dass man kaum warten muss. Stefan Noack hat sich in die Helferschar eingereiht und versieht Küchendienst.

Kaum haben Carsten Hens und Dirk Gerhardt als die jahrelangen DJ’s die erste Scheibe aufgelegt, strömen die tanzbegeisterten Besucher zur Tanzfläche. Zum siebten Mal versehen sie diesen freiwilligen Dienst, haben richtig Spaß dabei und erfüllen gerne Musikwünsche.

Bald kommt die Ansage der DJ’s „Jetzt machen wir eine richtige Polonäse“, und schon schlängelt sich der Lindwurm durch den Saal, der mit Disco-Kugel, Disco-Beleuchtung und Soundanlage zünftig hergerichtet wurde. Anders als in einer üblichen Disco fällt auf: „Behinderung spielt keine Rolle, Rollstuhlfahrer werden ganz selbstverständlich sowohl in die Polonäse als auch im Tanzgeschehen einbezogen.“

Die liebevolle Betreuung durch die Sparkassen-Mitarbeiter sorgt dafür, dass sich alle richtig und rundherum wohl fühlen. Dr. Theo Fleckenstein, 1. Vorsitzender des Fördervereins der WFB-Werkstätten Langenfeld, ist mit seinem Sohn Alexander gekommen, der auch gerne tanzt. „Wir haben im Vorfeld für die Einladungen und Plakate gesorgt und beteiligen uns auch an den Kosten dieses Disco-Abends“, berichtet Fleckenstein, der als Nachfolger von Stefan Noack das Amt des WFB-Fördervereinsvorsitzenden übernommen hat.

Menschen mit Behinderung sind bei der Stadt-Sparkasse schon viele Jahre auf der Agenda der sozialen Tage. So haben die neuen Azubis im August das Gelände rund um das Lebenshilfe-Wohnheim gepflegt.