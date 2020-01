Bevor die Damensitzung des Richrather Karnevalsverein (RKV) in Richrather Schützenhalle startete, gab es für die Närrinnen ersteinmal ein Aerobic-Aufwärmprogramm im Stile der 1980er Jahre, um das Durchhaltevermögen zu steigern. Vorturner war selbstverständlich RKV-Präsident Oliver Dahlhaus, der sich in einem ballonseidenen Trainingsanzug in den Farben Schwarz, Lila und Grün präsentierte. Brusttoupet und Vokuhila-Frisur fehlten ebenfalls nicht.

Hinter ihm stand der Damen-Elferrat, der mit neonfarbenen Outfit und Dauerwelle ebenfalls jede Menge 1980er Jahre-Nostalgie versprühte. Mit bester Laune startete die Zeitreise zum Sitzungsprogramm in der Gegenwart.

Hochkarätiges Programm

Eisbrecher war das Kindertanzcorps Echte Fründe. Die Truppe begeisterte mit ihrer schwungvollen Darbietung. Anschließend stimmte die Coverband „Echte Fründe“ die Närrinnen auf das Programm ein, das mit zahlreichen Hochkarätern gespickt war: Die Domstürmer, Kasalla, Lupo, Björn Heuser, die Rezag-Husaren, Björn Heuser, die Fauth Dance Company (auch das Gentlemen Ensemble) und die Big Maggas. Die Stimmung war grandios, flachte über die gesamte Zeit nicht ab.

Medizin für das Prinzenpaar

Das Prinzenpaar, Prinz Tino I. und Prinz Sebastian I., besuchte ebenfalls die Damensitzung. Der RKV überreichte ihnen eine Flasche Bommerlunder und eine Flasche Killepitsch als Medizin, damit sie gut durch die Session kommen.