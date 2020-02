Am heutigen Sonntag, den 02.02.2020 stand mit der D-Jugend der SG Zons - die außer Konkurrenz in der Liga spielt - ein starkes Team als Gegner an. Vor allem körperlich war die SG - ähnlich der TUS Lintorf in der letzten Woche - der D Jugend des Hildener ATs deutlich überlegen.

Zu Beginn des Spiels konnten die Hildener leider nicht an die guten Anfangsphasen der letzten Wochen anknüpfen. Fehlpässe im Spielaufbau kombiniert mit einer zu löchrigen Abwehr führte bis zur ersten Auszeit zu einem 3:7 Rückstand. Das frühe Aufstehen am heutigen Sonntag merkte man dem ganzen Team an. Im weiteren Verlauf konnten die Hildener leider den Rückstand bis zur Halbzeit nicht verkürzen und gingen mit einem deutlichen 4:10 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit konnten die Hildener die Schwächen der ersten Halbzeit nicht abstellen. Die relative Unbeweglichkeit im Angriff und viele Abspielfehler im Aufbau führten am Ende zu einer deutlichen 8:23 Niederlage. Damit stimmte heute leider nur das Spielerlebnis und nicht das Spielergebnis.