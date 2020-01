Orthomol wächst: In der Elisabeth-Selbert-Straße entsteht seit letztem Jahr ein komplett neues Produktionsgebäude – und auch der Mitarbeiter-Bedarf steigt. So werden in diesem Jahr einige Maschinenbediener und Techniker gesucht.

Schon im Jahr 2005 wurden Produktion und Lager auf der Elisabeth-Selbert-Straße 12 um fast 6.000 Quadratmeter erweitert. Doch mit dem rasanten Wachstum von Orthomol war der Platz schnell erschöpft. „Mit Blick auf die nächsten zehn bis 15 Jahre haben wir uns deshalb dazu entschieden, ein neues Gebäude auf der Elisabeth-Selbert-Straße 21 zu bauen“, berichtet Orthomol-Geschäftsführer Dr. Michael Schmidt. So entstand das Vorhaben „Eli 21“, mit dem vor allem die Produktion wachsen soll. Damit die neu gewonnenen rund 7.000 Quadratmeter mit Leben gefüllt werden, sucht Orthomol Verstärkung in den Bereichen Maschinen- und Anlagenführung sowie Technik Mechatroniker oder Elektroniker für Betriebstechnik.

Neue Arbeitsplätze

„Wir suchen in diesem Jahr allein rund zehn neue Kollegen als Maschinenbediener“, erklärt Bastian Mondorf, Personalleiter bei Orthomol. Hauptaufgaben sind das Bedienen der Abfüll- und Verpackungsmaschinen, die Überwachung der Produktionsabläufe, das Warten und Reinigen der Maschinen sowie die Beseitigung von Störungen. „Wichtig ist uns neben den in der Ausschreibung genannten Punkten, dass die Mitarbeiter ein gewisses Maß an Flexibilität mitbringen“, erklärt Mondorf. Weiterhin sind eine abgeschlossene Ausbildung als Maschinen- und Anlagenführer, Erfahrungen in der Bedienung von Maschinen sowie handwerkliches Geschick und technisches Verständnis von Vorteil.