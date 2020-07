Ob neues Zuhause für eine Großfamilie, Mehrgenerationenhaus oder hochwertige Kapitalanlage: Die Immobilie der Woche – präsentiert von Laufenberg Immobilien – bietet ausreichend Platz und viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Ausstattung des Hauses ist ebenso zeitgemäß wie hochwertig und garantiert einen schnellen Einzug. Terrasse, Dachloggia und auch die potenzielle Terrasse auf der Garage liegen in Süd- beziehungsweise Süd-West-Ausrichtung und ermöglichen jeder Etage einen Außenbereich. Zum Online-Exposé der Immobilie geht's hier.

Wohntraum in ruhiger Lage

340 Quadratmeter Wohnfläche und 558 Quadratmeter Grundfläche stellen für die künftigen Bewohner großes Potenzial dar, um aus dem 2008 erbauten Haus ein Zuhause zum Wohlfühlen zu machen. Insgesamt stehen zehn Zimmer, vier Bäder, Gäste-WC, Garten mit Terrasse, Dachloggia, Doppelgarage und Keller zur Verfügung. Darüber hinaus wartet das Niedrigenergiehaus nach KfW 40 mit einer modernen Photovoltaikanlage samt Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser auf.

Wichtig für Kapitalanleger

Es liegen bereits Abgeschlossenheitsbescheinigungen samt Aufteilungsplänen für das Erdgeschoss und Ober- mit Dachgeschoss vor. Für die Aufteilung des Hauses bedarf es noch einer Teilungserklärung und der entsprechenden Eintragung im Grundbuch. Ober- und Dachgeschoss waren bis vor kurzem als Einheit vermietet und stehen derzeit leer. Mit überschaubaren baulichen Veränderungen können aus Ober- und Dachgeschoss zwei separate Wohneinheiten werden.

Immobilienprofis im Rheinland

Laufenberg Immobilien ist ein mehrfach ausgezeichneter Immobilienmakler aus Dormagen mit Filialen in Langenfeld und Neuss. Seit fast 25 Jahren vermittelt das 27-köpfige Team erfolgreich Grundstücke, Privat- und Gewerbeimmobilien im Rheinland. Inhaber sind Petra und Alfred Laufenberg. „Wichtig ist uns, auf die Menschen und ihre Geschichten einzugehen“, sagt Gabriel Czajor, Leiter der Langenfelder Filiale. „Für unsere Kunden ist ein Kauf oder Verkauf ein riesiger Schritt, der nicht immer leicht fällt und bei dem es eben nicht nur um Geld, sondern ein Zuhause geht.“ Um Kunden die beste und fairste Vermittlung garantieren zu können, sind alle Mitarbeiter des Maklers fest angestellt.

Kostenfreie Wertermittlung

Als besonderen Service bietet Laufenberg Immobilien für Interessierte eine kostenfreie und unverbindliche Immobilienbewertung an. Wer sich mit dem Gedanken beschäftigt, sein Haus oder seine Wohnung zu verkaufen oder einfach wissen möchte, wie viel seine Immobilie wert ist, kann dafür mit wenigen Klicks ein Tool auf der Unternehmenswebseite nutzen. Auch auf Anfrage per Mail oder Telefon ist eine entsprechende Wertermittlung jederzeit möglich. Zum Online-Tool für die Immobilienbewertung geht's hier.

„Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir zu Experten für den lokalen Immobilienmarkt geworden“, betont Gabriel Czajor. „Deshalb können wir für unsere Kunden die besten Ergebnisse erzielen, denn nicht immer spiegeln standardisierte Berechnungen die Realität und den tatsächlichen Wert wieder.“

Immobilien in Langenfeld und Umgebung

Der Kontakt zu Laufenberg Immobilien lohnt sich für alle, die eine Immobilie in Langenfeld, Dormagen, Neuss und Umgebung suchen. Denn einige Objekte werden auf Wunsch der Verkäufer diskret vermarktet und sind weder auf der Webseite noch in bekannten Immobilienportalen zu finden. Weil Immobilien in der Region sehr beliebt sind, kann daher der Weg zum Makler ratsam sein.

Ihr Kontakt zu Laufenberg Immobilien

Laufenberg Immobilien GmbH

Friedhofstraße 8

40764 Langenfeld

Tel: 0 21 71/89 56 71-0

info@laufenberg-immobilien.de

www.laufenberg-immobilien.de