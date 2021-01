Seit 2008 bereitet Ingrid Bembennek leckeren Eierlikör zu und verkauft diesen für den guten Zweck. In Langenfeld ist sie auch bekannt durch ihr kulturelles Engagement. 40 Jahre lang war Ingrid Bembennek für die Inszenierungen der Studiobühne und das Länderprojekt zuständig. Jetzt freute sie sich, dem Förderverein des St. Martinus-Krankenhauses 2000 Euro - 430 Schachteln „Happiness-Pralinen“ plus einen Geldbetrag für Ergänzungen des medizinischen Equipments – überreichen zu können.

Magnus Staehler, Vorsitzender des Fördervereins des Krankenhauses, bedanke sich herzlich für die Unterstützung. Zusammen mit Maximilian Rossels, Referent der Geschäftsführung des Krankenhauses, erklärte er, welche Investitionen von dem Geld getätigt werden.

Evakuierungskoffer

So sollen so genannte Evakuierungskoffer angeschafft werden. Wenn das Krankenhaus im Notfall einmal geräumt werden muss, helfen unter anderem Warnwesten für die Stationsleitungen. So weiß die Feuerwehr, wer auf der Station „das Sagen" hat und für Fragen angesprochen werden kann. Die Patienten erhalten Karten am Umhängeband. Auf der Karte verzeichnet sind Informationen wie Name, Station und Diagnose.

Erfolgreiche Arbeit

Rund eine Million Euro aus Spenden, Aktionen und den Beiträgen der Mitglieder hat der Förderverein des St. Martinus-Krankenhauses in den vergangenen 23 Jahren sammeln können. „10.000 Euro stellen wir in diesem Jahr als Unterstützung zur Verfügung“, erklärte Magnus Staehler.

Die bisherigen Spenden

Das sind die bisherigen Eierlikör Spenden im Überblick: 2008: Hospizbewegung Langenfeld - 1000 Euro, 2009: Heilpädagogischer Kindergarten Leipzigerweg - 1.000 Euro, 2010: Frühförderung - 1200 Euro, 2011: Virneburg-Schule, Soziale Brennpunkte, Brüder Grimm-Grundschule - je 600, 2012: Behinderten Sportgemeinschaft, Hörmuschel eV., Ev. Kirchengemeinde Reusrath - je 900 Euro, 2013: Tanzgate L’feld - Arbeit mit Behinderten, 50 Jahre Kita Christ-König - je 500 Euro, 2014: Philippinen-Hilfe Schwester Mediatrix - 2.000 Euro, 2015: Aufruf kath. KG St. Josef “Unterstützung Paula Aldea” - 1200 Euro.