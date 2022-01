Düsseldorf (Autobahn GmbH). Am kommenden Wochenende kommt es kurzfristig zu Sperrungen der A44-Anschlusstelle Düsseldorf-Stockum.

• Am Samstag (15.1.) wird die Anschlussstelle von 7 bis 18 Uhr in Fahrtrichtung Velbert gesperrt

• Am Sonntag (16.1.) wird die Anschlussstelle von 7 bis 18 Uhr in Fahrtrichtung Mönchengladbach gesperrt.

Der Grund ist in beiden Fällen die kurzfristige Beseitigung von Gefahrenbäumen. Umleitungen sind mit rotem Punkt Punkt ausgeschildert.