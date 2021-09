Ein 22-jähriger Radfahrer wurde schwer verletzt, als er gestern Nachmittag mit einer Straßenbahn kollidierte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ein 22-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad im Kreisverkehr des Freiligrathplatz unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache bemerkte er eine Straßenbahn zu spät, die den Freiligrathplatz in Richtung stadtauswärts überquerte. Trotz akustischer Warnsignale und einer Notbremsung durch den 54-jährigen Straßenbahnfahrer konnte der Radfahrer den Zusammenstoß nicht verhindern. Der 22-Jährige wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.