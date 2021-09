Der Heilige Franziskus von Assisi hatte eine besondere Beziehung zu Tieren.

Sein Gedenktag am 4. Oktober ist Anlass für einen Gottesdienst mit Tiersegnung am Samstag, 2. Oktober, um 18 Uhr in St. Maria unter dem Kreuze, Am Klosterhof 6. Wer möchte, kann sein Haustier dort segnen lassen. Für diesen Gottesdienst gilt die 3G-Regel.