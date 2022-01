Die Katholische Kirche Düsseldorf hat einiges im Angebot und gibt folgende Termine bekannt:

„mittwochgespräche“ starten in Düsseldorf die Frühjahrsreihe

Professor Dr. Ansgar Wucherpfennig ist zu Gast beim „mittwochgespräch“ am 19. Januar um 18 Uhr im Maxhaus, Schulstraße 11. Sein Thema lautet: „Wie hat Jesus Eucharistie gewollt?“ Form und Bedeutung der Eucharistie werden in letzter Zeit häufig infrage gestellt. Die Anfänge der Eucharistie belegen die vielfältige Gestalt eines heiligen Mahls in der Gegenwart des Auferstandenen Christus. Die Rückbindung an die Bibel ermöglicht dabei eine Vergewisserung, die gleichzeitig überraschend aktuelle Perspektiven eröffnet: zur Bewahrung der Schöpfung, zu Fragen nach Arm und Reich, von Amt und Ökumene… Diesen spannenden Fragen und Perspektiven geht Professor Dr. Ansgar Wucherpfennig im ersten „mittwochgespräch“ der Frühjahrsreihe 2022 nach. Der Eintritt beträgt drei Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gilt die 2G-Regel.

Christlicher Meditations- und Gesprächskreis in Benrath

Der christliche Meditations- und Gesprächskreis lädt zu einem Vortrag am Donnerstag, 20. Januar, ein. Zum Thema: „Siehe, ich mache alles neu (Offb 21,5) – Einen neuen Anfang wagen: Christliche Meditationen zum neuen Jahr“ – besteht die Gelegenheit zum lebendigen Austausch. Der Kreis trifft sich von 18.30 bis 20 Uhr im Cäcilienstift, Paulistraße 3. Der Teilnahmebeitrag beträgt sechs Euro. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen.

Winterliches Orgelkonzert mit Tango und mehr in Derendorf

„Orgel – Tango – und mehr" heißt es am Freitag, 21. Januar, um 19.30 Uhr in der Kirche Herz Jesu, Roßstraße 75, beim „Winterlichen Orgelkonzert“. Das Programm mit den „Vorjahresjubilaren“ Piazzolla (100. Geburtstag) und Saint-Saëns (100. Todestag) hat thematisch mit Tanz zu tun. Der Argentinier Piazzolla hat den Tango von der reinen Tanzmusik zur Konzertmusik, dem Tango Nuevo, weiterentwickelt. Diese Musik ist untrennbar mit dem Akkordeon verbunden. Der russische Akkordeonvirtuose Andrey Golski wird unter anderen den 1982 komponierten Grand Tango begleitet von der Orgel spielen. Das zweite große „Tanzstück“ ist das im marokkanischen Tanger entstandene Orchesterwerk „Danse Macabre“, der makabre Tanz oder auch Totentanz. Neben Andrey Golski wird Wolfram Goertz mit seiner Moderation das Konzert begleiten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht am Platz.



Kleine Orgelmatinée in St. Margareta in Gerresheim

Christian Masur spielt am Samstag, 22. Januar, um 11.15 Uhr im Rahmen der Kleinen Orgelmatinée an der Rieger-Orgel in St. Margareta am Gerricusplatz.

Orgelmusik zur Marktzeit in Carlstadt

In der Reihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ spielt am Samstag, 22. Januar, um 11.30 Uhr Nick Goudkuil, Seelsorgebereichsmusiker in Benrath/Urdenbach, in der Maxkirche, Schulstraße 15. Auf dem Programm zum Thema „Von Bach bis Goudkuil“ stehen Werke von Bach, Alain und eine Eigenkomposition. Es gilt die 2G-Regel. Der Eintritt ist frei.

Orgelführung in der Liebfrauenkirche Flingern

Im Rahmen der „Winterlichen Orgelkonzerte“ des Düsseldorfer Kantorenkonvents findet am Samstag, 22. Januar, um 15.30 Uhr eine Orgelführung für Familien statt. Die Orgel der Liebfrauenkirche an der Degerstraße 27 wurde vor etwa einem Jahr restauriert und klanglich erweitert. Die Kantoren Sven Dierke und Christian Masur werden im Rahmen der Führung die Funktionsweise der Orgel erklären, die erfolgte Restaurierung erläutern und natürlich auch einiges zum Klingen bringen. Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen

Orgelnacht in St. Antonius Oberkassel

Im Rahmen der „Winterlichen Orgelkonzerte“ findet am Samstag, 22. Januar, um 21 Uhr in St. Antonius an der Luegallee eine Orgelnacht mit Odilo Klasen, Christoph Ritter und Markus Hinz statt. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen.

Lateinisches Choralhochamt Carlstadt

Im Lateinischen Choralhochamt erklingt am Sonntag, 23. Januar, um 10 Uhr die „Missa a quattro voci“ von Claudio Monteverdi in der Maxkirche, Schulstraße 15. Es singt das Ensemble „sine nomine“.

„Kanzeltausch“ in Gerresheim

Unter dem Motto „Kanzeltausch“ wird am 23. und 30. Januar eine ökumenische Tradition in der Pfarrei St. Margareta nach einer coronabedingten Unterbrechung fortgesetzt: Am Sonntag, 23. Januar, hält Pfarrer Dr. Rainer Withöft die Predigt in der Heiligen Messe um 11.15 Uhr in der Basilika St. Margareta am Gerricusplatz. Am Sonntag, 30. Januar, predigt Monsignore Oliver Boss um 10.30 Uhr im Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche an der Heyestraße.

„Angelus Musik“ in der Basilika in Kaiserswerth

Im Rahmen der Konzertreihe „Angelus Musik“ spielen am Sonntag, 23. Januar, um 12 Uhr in der Basilika St. Suitbertus am Suitbertus-Stiftsplatz 3 der Jugendchor St. Remigius und Alexander Herren, Orgel. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende zugunsten des Erhalts der Beckerath-Orgel gebeten. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen.

Sonntagsorgel in St. Andreas in der Altstadt

Altstadt. Organisten, Gesangssolisten und Musikensembles aus dem In- und Ausland bringen Sonntag für Sonntag die christliche Botschaft zum Klingen. In der „Sonntagsorgel“ am 23. Januar um 16 Uhr spielt in der Kirche St. Andreas, Andreasstraße 10, spielt Vincent Dubois. Die Sonntagsorgel findet in Kooperation mit den „Winterlichen Orgelkonzerten“ statt. Es gilt die 2G-Regel. Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten.

Orgelkonzert in St. Katharina Vennhausen

Vennhausen. Der Förderkreis für Musik an St. Katharina und St. Reinold lädt für Sonntag, 23. Januar, um 17 Uhr zum Orgelkonzert mit Professor Thomas Lennartz in die Kirche St. Katharina, Katharinnenstraße 20, ein. Es erklingen Werke von Sir William Walton, Joseph G. Rheinberger, Gustav A. Merkel und Improvisationen. Der Eintritt ist frei. Der Einlass erfolgt nach den geltenden Corona-Regeln.

„Level up“: Abendgebet für junge Leute in Stockum

„Level up“ heißt ein Abendgebet für junge Leute, das wieder am Sonntag, 23. Januar, um 18 Uhr in der Kirche Heilige Familie, Carl-Sonnenschein-Straße 37, stattfindet. Dann heißt es: „Heilige – mehr als ein Schein?!“. Gemäß dem Motto „Von Jugend¬lichen für Jugendliche“ werden die Gebete von Engagierten zusammen mit Diakon Matthias Heyen vorbereitet. Eingeladen sind alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Geprägt werden die Gebete durch moderne Musik, teils aus der Worship-Szene, und eine jugendgerechte Katechese. Der Gottesdienst findet als 2G+Veranstaltung statt. Die Abstands- und Maskenregeln gel¬ten zusätzlich.

„Karneval der Tiere“ in St. Lambertus in der Altstadt

Zu dem Konzert „Karneval der Tiere“ sind alle Interessierten für Sonntag, 23. Januar, um 19 Uhr in die Basilika St. Lambertus am Sitftsplatz eingeladen. Hanjo Robrecht spielt die Orgel, Frank Küster spricht die Texte. Eine Anmeldung für das Konzert ist nicht notwendig, es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht am Platz.

Literaturkreis trifft sich wieder in Lichtenbroich

Der Literaturkreis Lichtenbroich trifft sich monatlich, um sich über ein Buch auszutauschen, das die Teilnehmer vorher gelesen haben. Die Treffen sind jeweils montags um 19 Uhr. Der Literaturkreis trifft sich zurzeit, soweit es die Coronaregeln erlauben, im Gemeindesaal der evangelischen Petruskirche, Am Röttchen 10. Wer teilnehmen möchte, meldet sich vorab per E-Mail an: kontakt@buecherei-lichtenbroich.de. Der nächste Termin ist am Montag, 24. Januar. Auf dem Programm steht „Die Mitternachtsbibliothek“ von Matt Haig. Weitere Infos unter www.buecherei-lichtenbroich.de.