The Open Book Award Taiwan:

The best Nonfiction Book for the Year 2020.

Bis vor wenigen Jahren selbst noch Langzeitobdachlos! Heute Bestsellerautor und jetzt Literatur Preisträger.

In der Kategorie »Sachbuch« des wichtigsten taiwanischen Buch-Preises gewinnt die chinesische Ausgabe von »Kein Dach über dem Leben«, erzählt von Richard Brox und mit einem Vorwort von Günter Wallraff.

Der Openbook Award wird jährlich von der Openbook Organisation (TIBE) vergeben und ist einer der wichtigsten Buchpreise im chinesischsprachigen Raum.

Die diesjährige Preisverleihung findet am 05. Dezember 2020 um 14 Uhr, lokale Zeitzone Taiwan, im »Roten Haus« in Taipeh statt.

Kein Dach über dem Leben.

Biographie eines Obdachlosen.

Das Taschenbuch mit 272 Seiten erschien im Dezember 2017 im Rowohlt-Verlag und war 21 Wochen im Deutschsprachigen Raum in den Bestsellerlisten.

