Am Dienstag, 1. Februar, um 20.15 Uhr, zeigt RTL die vierte Casting-Folge der 19. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL mit einer Jury, wie es sie so noch nie gegeben hat: Neben dem deutschen Showmaster Florian Silbereisen und Hollands erfolgreicher Singer/Songwriterin und mehrfach Platin ausgezeichneter ESC Gewinnerin Ilse DeLange beurteilt Toby Gad, der Mann, der Weltstars wie Beyoncé und Madonna produziert, das Können der Talente! Mit dabei: Riccardo Paolino (25) aus Düsseldorf mit „Ich brech die Herzen“ von Kay One.

Macho-Rapper Riccardo aus Düsseldorf macht mit seinem Casting-Song eine klare Ansage an die DSDS-Fans: "An alle Girls – ich bin Single!" Angereist mit Oma, Tante und seiner Mutter will er mit Familienunterstützung und einer coolen Rap-Performance einen bleibenden Eindruck hinterlassen – natürlich auch bei den anwesenden Damen im DSDS-Casting. Kaum ein Girl ist sicher vor ihm – denn Riccardo angelt gerne und damit sind nicht nur Fische gemeint … "Ich will, dass die Leute mich sehen – denn für mich bin ich schon der deutsche Superstar", gibt sich der Womanizer siegessicher. Kann er auch die Jury um den Finger wickeln?

In dieser Staffel finden die Castings dort statt, wo das Leben pulsiert – mitten auf dem Marktplatz in Wernigerode und Burghausen. Jeder bekommt eine Chance – und alle können dabei zusehen, denn die Kandidaten singen in einem gläsernen Kubus vor der Jury. Die Suche nach dem neuen Superstar – so transparent wie nie.

Von Schlager bis Rap, von Oldie bis Hardrock, die Sängerinnen und Sänger wissen so manches Mal zu überraschen. Mit Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad wird die neue DSDS-Jury so musikalisch wie nie: „Ich mag alle Musikrichtungen – und es ist mir völlig egal, was eine Kandidatin oder ein Kandidat singt. Hauptsache, er macht´s gut!“, bringt Florian Silbereisen die DSDS-Philosophie für die 19. Staffel auf den Punkt. Von Schlager bis Rap, von Oldie bis Hardrock, die Sänger wissen so manches Mal zu überraschen. Lachen, weinen, Gänsehaut garantiert!