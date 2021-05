Das Elend ist sichtbar:

Aus dem Leben von und mit Obdachlosen.

Sendung vom 07.04.2021. Dauer 58:55 Min. Verfügbar in den Mediatheken des SWR und WDR bis 07.04.2026.

Ein Beitrag von Richard Brox.

Die Ärmsten der Armen:

Obdachlose überall?

Sichtbar an den Bahnhöfen, in den U-Bahnen, in den Fußgängerzonen oder vergessen, vereinsamt am Rand der Gesellschaft.

Die einen ertragen stumm ihr Schicksal, die anderen betteln oder sammeln Leergut.

Die meisten Passanten bleiben lieber auf Distanz, während es für die Betroffenen ein täglicher Kampf ums Überleben ist:

Im Winter bei Minusgraden, Kälte und Nässe. Der Alltag geprägt von Hunger, Gewalt und Krankheit. Ausgegrenzt und bisweilen isoliert.

Und die Zahl der Wohnungs- und Obdachlosen steigt. Dabei geht es bei der Unterstützung der Betroffenen auch um Würde und Emphatie, die es ihnen ermöglicht, die unterschiedlichen Formen von Hilfe anzunehmen.

Die Sonne kann nicht ohne Schein,

der Mensch nicht ohne Liebe sein.

Zitat: Johann Wolfgang von Goethe.

Themenschwerpunkt: Armut, Biografien, Obdachlosigkeit und Obdachlosenhilfe.

Film direkt im Link darunter.

Film zum Beitrag.