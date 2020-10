Kein Dach über dem Leben*



Die im Rowohlt-Verlag* 2017 veröffentlichte Biographie eines Obdachlosen machte Richard Brox als Autor bekannt.

Es war meine eigene Lebensgeschichte und mein erstes Buch als Vollautor.

Als Co-Autor war ich davor schon tätig für das 2009 veröffentlichte Taschenbuch: Arme habt ihr allezeit.

Nun habe ich wieder als Co-Autor an einem weiteren Buch mitgearbeitet. Es ist eine Art Genre Mischung aus Action, Biographie und Drama.

Plädoyer einer Randkultur.



Gemeinsam mit den beiden Autoren Andreas Rammig und Buffo Völker haben ich ein Buch in Anlehnung an die bekannte US-TV-Serie "Sons of Anarchy" geschrieben. Ein Taschenbuch das für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre ungeeignet ist.

Hier nun der Steckbrief meiner beiden anderen Autoren in Kurzfassung.

Mich dürften Sie vielleicht ja kennen?

Co-Autor 1. Andreas Rammig ist freischaffender Künstler der Körperkultur aus Hof an der Saale in Oberfranken. Insidern ist Ande, so sein Rufname, auch bekannt als Gründungsmitglied und ehemaliger Präsident eines Motorradclub in Hof.

Co-Autor 2: Buffo Völker ist Profi-Musiker und arbeitet als "Local Production Manager" bei "Live Nation" in München. Insidern ist Buffo auch bekannt als Gründungsmitglied der NDH Band Schweisser und durch seine Zusammenarbeit mit der Band Sportfreunde Stiller.

Mit meinem Bestsellerbuch öffnete ich Erfolgreich auch anderen Autoren die Tür zur Medienwelt, für deren eigene und zum Teil ähnliche Biografie.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude und Spannung beim Lesen von Plädoyer einer Randkultur. Es lohnt sich!

Mit freundlichen Grüßen

Richard Brox

Das Buch können Sie direkt im Link darunter bestellen.

