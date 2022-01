Erneut müssen Millionen Menschen auf die TV-Übertragung der großen Karnevalssitzung des Comitee Düsseldorfer Carneval (Motto: „Düsseldorf Helau – Wir feiern das Leben“ verzichten.

Nachdem der ursprünglich geplante Aufzeichnungstermin (6. Januar) in Verbindung mit der Prinzenpaarkürung bereits Mitte Dezember abgesagt worden war, beendete der Vorstand des CC jetzt auch die Suche nach alternativen Veranstaltungsformaten. „Wir haben in Absprache mit dem WDR entschieden, zum zweiten Mal nacheinander keine Fernsehsitzung durchzuführen“, erklärte Vizepräsident Stefan Kleinehr. Der Leiter der ARD-Fernsehsitzung betonte, dass es in der aktuellen Situation der Corona-Pandemie keinen Sinn mache, eine solche Veranstaltung zu produzieren – ganz gleich, ob mit wenig oder ganz ohne Publikum. „Wir müssen diese Tatsache einfach akzeptieren und darauf hoffen, dass es im kommenden Jahr wieder möglich ist, vor laufender Kamera mit 900 kostümierten Besuchern fröhlich zu feiern“ sagte Kleinehr.