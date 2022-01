Am Donnerstag, 20. Januar, 17 Uhr, kommt die Bezirksvertretung Duisburg-Süd zu ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr zusammen. Beratungsort ist der Pfarrsaal von St. Hubertus, Am Rahmer Bach 12. Allerdings steht noch ein kleines Fragezeichen im Raum.



Sollte sich die Corona-Lage verschärfen, ist eine kurzfristige Absage der Sitzung nicht ausgeschlossen. Das gilt übrigens für alle politischen Gremien der Stadt. “Wir hoffen allerdings, dass die BV tagen kann”, verweist Bezirksbürgermeisterin Beate Lieske mit Blick auf die Tagesordnung.

Es geht um Klimaschutz, um Schulen, Kitas, Denkmalpflege und Baugenehmigungen. Beraten wird zudem über die Schließung von Bädern aufgrund von Renovierungsarbeiten oder über das Wettbewerbsverfahren beim Ausbau von 6-Seen-Wedau.

Corona-bedingte

Absage möglich



Hinzu kommen Anträge der Parteien und Fraktionen. Da dürfte noch einiges kommen, meint Lieske. Einer dieser Anträge geht auf eine Initiative des Huckinger Bürgervereins zurück. Der hatte im letzten Monat die BV-Mitglieder angeschrieben und auf ein Verkehrsproblem aufmerksam gemacht, das die Bürger “nervt”.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit vor der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Albert-Schweitzer-Straße schlägt der Bürgerverein gemeinsam mit der Schulpflegschaft der GGS vor, die Albert-Schweitzer-Straße vor der Grundschule als Einbahnstraße auszuweisen.

Die Einbahnstraße soll an der Straße „Im Ährenfeld“ beginnen und an der Straße „Am Bruchgraben“ enden. Darüber hinaus sollen zwei Zebrastreifen in Höhe Albert-Schweitzer-Straße 49 und 71 eingerichtet werden. Für Radfahrer soll die Durchfahrt weiterhin in beide Richtungen möglich sein. Die vorhandenen Parkbereiche sollen weiterhin als Parkraum nutzbar sein. Der Bürgerverein Huckingen sagt in diesem Zusammenhang zu, bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Einbahnstraße in Zusammenarbeit mit Sponsoren die Beschaffung und Anbringung einer Geschwindigkeitsanzeige zu übernehmen.

Bürgerverein für

die Einbahnstraße

Dem Anliegen haben sich SPD und Bündnis 90/Die Grünen in einem gemeinsamen Antrag angenommen. Darin heißt es unter anderem: ,Der Oberbürgermeister wird gebeten, die Albert-Schweizer-Straße zwischen den Straßen Im Ährenfeld und Am Bruchgraben als Einbahnstraße in Fahrtrichtung von Norden nach Süden einzurichten. Diese Maßnahme soll zunächst für sechs Monate als Pilotprojekt umgesetzt werden, um feststellen zu können, inwieweit sich die Verkehrslage vor Ort beruhigt.“

Nach positiver Bewertung sollen im Anschluss die im Anschreiben des Bürgervereins Huckingen ausführlich beschriebenen Umbauten dann auch tatsächlich durchgeführt werden. Ein Großteil der in der Bezirksvertretung Süd vertretenen Mandatsträger hat sich zuvor auf Einladung des Bürgervereins, der Schulleitung und der Schulpflegschaft bereits ein Bild von der beschriebenen Verkehrslage gemacht.