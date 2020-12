Die Bezirksvertretung (BV) 5 des Düsseldorfer Nordens beschäftigte sich erneut mit der U81, der Stadtbahn zum Flughafen. Mit großer Mehrheit beschlossen CDU und Grüne der BV 5 den Antrag, dass der Stadtrat die Beschlussfassung zum Bau der U81 im ersten Bauabschnitt überprüfe, ob eine Umplanung möglich sei.

Unter Abwägung aller Vor- und Nachteile, auch im Hinblick auf die betroffenen Bürger, sollte nochmals untersucht werden, ob die vom runden Tisch im Jahr 2014 erarbeitete Tunnel-Lösung im Bereich Flughafen-Freiligrathplatz verkehrs- und stadtplanerisch die bessere Lösung sei, als die aktuell in der Planung befindliche Hochbrücke.

„Wir kämpfen seit vielen vielen Jahren an der Seite der Anwohner und Nachbarn vor Ort für den Tunnel unter dem Nordstern und unterstützen jede Initiative, die in diese Richtung geht. Wenn Bürgerbeteiligung, wie die damals am Runden Tisch gemeinsam erarbeitete Tunnel-Lösung, wirklich ernst gemeint war und jetzt hoffentlich endlich ernst genommen wird, dann muss der neue Oberbürgermeister und der neue Stadtrat das Thema U81, erster Bauabschnitt, Tunnel erneut angehen. Noch ist Zeit, die bestmögliche Lösung für die Menschen, für die Umwelt, für den Mix der Verkehrsmittel, für die Akzeptanz, für das Klima, für die Tiere, für die Qualitäten am Nordstern durchzusetzen", so Alexander Führer, Sprecher des Aktionsbündnisses U81.

Obwohl sich Bezirksvertreter, Bürger und Initiativen vehement gegen die Pläne für den ersten Bauabschnitt wehren, lädt die Stadt derweil zu einem Bürgerdialog zur weiteren Entwicklung der Stadtbahnlinie. An der Planung für den zweiten Bauabschnitt der U81 sollen die Menschen vor Ort mitwirken: Bei einer Planungswerkstatt dazu können 72 Bürger aus dem Planungsraum ihre Ideen für den Verlauf der Trasse einbringen.

Bürgerdialog zum 2. Bauabschnitt- Teilnehmer gesucht



Interessenten können sich bis Donnerstag, 10. Dezember, unter Tel. 0211/38547546 von montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr bewerben.

Die 72 Teilnehmer der Planungswerkstatt werden dann am Samstag 30. Januar 2021, von 10 bis 16.30 Uhr und Sonntag, 31. Januar 2021, von 10 bis 13.30 Uhr im CCD Congress Center Düsseldorf über den zweiten Bauabschnitt der U81 diskutieren.