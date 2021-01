Wie die Politik die Armen und die Ärmsten unserer Gesellschaft alleine lässt.

Die Corona-Pandemie geht in die nächste Runde und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

FFP2-Maskenpflicht!

Bayern führt ab kommenden Montag Landesweit die FFP2 Maskenpflicht ein und andere Bundesländer wollen nachziehen!

Doch wer zahlt zum Beispiel den vielen Obdachlosen, den mittellosen Rentnern, den Kranken, den Hilflosen und den Hartz IV Empfängern, die ohnehin kein Geld haben, nun die FFP2 Maske?

Eine FFP2 Maske kostet im Schnitt 5 Euro, noch! Eine Maske muss jeden Tag erneuert werden, sonst verliert sie ihren Schutz! Also muss jeden Tag eine neue Maske gekauft werden. Jeden Tag mindestens 5 Euro extra an zusätzlicher Ausgabe. Macht wöchentlich 35 Euro und monatlich 140 Euro. Ein Betrag der im aktuellen Hartz IV Regelsatz von 442 Euro pro Monat nicht einberechnet ist.

Die Not der Elenden und jetzt noch, die sich anbahnende Gefahr der Verelendung und der Vereinsamung.

Wer aber zahlt den Armen und den Ärmsten die täglich neue FFP2 Maske?

Die Gewinner der Corona-Pandemie sind die Hersteller und Verkäufer. Sieger sind auch die, die bestimmen was das gemeine Volk zu tun hat. Keiner aber dort Oben denkt auch etwas an die Armen und die Ärmsten.

Gleiches Recht für alle.

Vergesst es nicht, auch die Armen und die Ärmsten sind Teil der vielfältigen, bunten und breiten Gesellschaft, und verdienen es wie Alle anderen auch mit Würde und Respekt behandelt zu werden. Unabhängig von Aussehen, Herkunft, Religion, Sprache, Orientierung und Verhalten etc.

Mittendrin im Ausnahmezustand.

Die Corona-Pandemie ist ein hoch lukratives Geschäft für die Nutznießer und für die Befehlshaber. Für die Elenden aber ist es ein Totalverlust. Woher nehmen und geben? Wenn nichts vorhanden ist.

Wieder werden Menschen am Rand dieser ehrenwerten und tadellosen Gesellschaft in deren Not hilflos, wehrlos und ohne Chance auf soziale Teilhabe isoliert, ausgegrenzt und alleine gelassen.

Unabhängig von Aussehen, Herkunft, Religion, Sprache, Orientierung und Verhalten. Wollen wir sowas zulassen? Sind wir es, als Teil dieser Gesellschaft wirklich so kalt und brutal? Haben wir als Gesellschaft keine Emphatie mehr? Keine Verantwortung. Haben die gewählten Volksvertreter*Innen in Bund und Land alles an Mitgefühl verloren, vergessen oder verdrängt, was das Leben an sozialem Zusammenhalt ausmacht?

Miteinander und füreinander dasein. Gemeinsam denen helfen, die sich selbst nicht mehr helfen können. Aus welchem Grund auch immer ein Mensch in eine Notlage kommt oder ist.

In eine Sozial schwierige Lebenslage oder auch in eine prekäre Lebenslagen kann jeder Mensch kommen, wenn der Mensch alleine ist oder sich alleine gelassen fühlt.

Mit freundlichen Grüßen

Richard Brox

Richard Brox Blog