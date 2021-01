Mit Stand Montag, 11. Januar, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt 14.428 (+108) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 660 (-44) Menschen sind aktuell infiziert.

Von A. Wotschke

Von den Infizierten werden 157 (+3) in Krankenhäusern behandelt, davon 32 (+0) auf Intensivstationen. 13.621 (+152) Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 147 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 1.825 (-96) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 107,4 (10.1.: 106,5) - dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner an.

Abstrichzahlen

Am Sonntag, 10. Januar, wurden 36 Abstriche durch den mobilen Service vorgenommen - die Diagnosepraxis und das Drive-In-Testzentrum sind sonntags geschlossen. Insgesamt wurden bisher 95.394 Abstriche vorgenommen.

Die aktuellen Zahlen aus den Kindertagesstätten, Schulen und Altenheimen sind online abrufbar unter: corona.duesseldorf.de/tabellen

Für Fragen zum Thema "Coronavirus" hat die Landeshauptstadt ein Informationsportal eingerichtet unter der Adresse: www.duesseldorf.de/corona