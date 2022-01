Das Impfmobil der Landeshauptstadt Düsseldorf ist auch in der kommenden Woche im Stadtgebiet unterwegs.

Von Marie Hirsch

Am Montag, 10. Januar, macht das Impfmobil Halt an der Kirche St. Maria Empfängnis, Oststraße 42. Dienstag, 11. Januar, fährt das Mobil das St. Franziskus Xaverius Gemeindezentrum, Sankt-Franziskus-Straße 5, an und am Mittwoch, 12. Januar, das St. Benediktus Gemeindezentrum, Baldurstraße 24. Donnerstag, 13. Januar, steht das Impfmobil an der St. Antonius Kirche, am Schönenkamp 143. Freitag, 14. Januar, befindet sich das Mobil an der St. Maria Königin Kirche, Krahnenburgstraße 3. Interessierte können sich am Impfmobil jeweils von 10 bis 17.30 Uhr gegen das Coronavirus impfen lassen.

Impfung ohne Termin

Eine Vorab-Anmeldung ist nicht nötig, es wird lediglich ein Personalausweis benötigt. Wer einen Impfausweis besitzt, sollte diesen ebenfalls mitbringen. Es werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen durchgeführt, dabei werden - sofern verfügbar - alle aktuell zugelassenen Impfstoffe angeboten. Menschen, die eine Zweit- oder Auffrischungsimpfung haben wollen, sollten den Nachweis der bisherigen Impfung(en) mit sich führen und den vorgegebenen Zeitraum für die Folgeimpfung einhalten. Für Rückfragen steht das geschulte Personal vor Ort zur Verfügung.

Interessierte können sich zudem in der Impfstelle am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee, montags bis freitags von 10 bis 17.30 Uhr, sowie im "Impfzentrum 2.0" am Hauptbahnhof, Bertha-von-Suttner-Platz 1, montags, dienstags, mittwochs, freitags und samstags von 10 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 22 Uhr impfen lassen.