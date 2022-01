In einer Pflege-Einrichtung in Stockum an der Nelly-Sachs-Straße 5 sind vermehrt Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden.

Von Michael Buch

In der Einrichtung wurden aktuell 13 positiv getestete Bewohnerinnen und Bewohnern gemeldet. Der erste positive Fall trat am 16. Januar 2022 auf. Alle Infizierten und engen Kontaktpersonen wurden isoliert und befinden sich in Quarantäne. Weitere Testungen wurden veranlasst.