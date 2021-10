Das Sturmtief über Deutschland sorgt derzeit auch in Nordrhein-Westfalen für schwierige Verkehrsverhältnisse. Der ADAC in NRW rät, das Auto bis zum Abklingen des Sturms besser stehen zu lassen. Noch bis zum Nachmittag sollen schwere Sturmböen bis 90 km/h, in höheren Lagen sogar orkanartige Böen bis 110 km/h über das Land ziehen.

„Wer nicht auf das Auto verzichten kann, der sollte defensiv fahren, seine Geschwindigkeit reduzieren und mit beiden Händen am Lenker mit voller Konzentration fahren“, rät ADAC Verkehrsexperte Prof. Dr. Roman Suthold. Ablenkungsquellen wie laute Musik oder das Telefonieren mit Freisprecheinrichtung sollten ausgeschaltet werden.

Wenn das Auto von einer Sturmböe erfasst wird, heißt es kontrolliert gegenzulenken. Außerdem rät der ADAC dazu, baumreiche Strecken zu meiden und in Waldschneisen auf Hinweisschilder zu achten. Hier ist die Gefahr groß, von heftigen Böen erfasst zu werden. Besondere Vorsicht gilt auch beim Überholen von Lastwagen und Bussen. „Beim Überholen im Windschatten des überholten Fahrzeugs verändert das Auto seine Richtung. Nach dem Überholvorgang wird es dann wieder voll vom Seitenwind erfasst“, sagt Suthold. Besonders anfällig für Seitenwind sind Wohnmobile und Wohnwagen-Gespanne sowie Busse und Lkw. Diese Fahrzeuge können im schlimmsten Fall sogar umkippen.

Wegen des Sturms und umgestürzter Bäume mussten am Donnerstag mehrere Autobahnen in NRW gesperrt werden. Wer mit dem Auto unterwegs ist, der sollte sich frühzeitig über den Verkehrsfunk über gesperrte Strecken informieren, rät der ADAC.

Wer muss bei Schäden durch Sturm aufkommen?

„Schäden durch herabstürzende Bäume, Äste oder andere Gegenstände während eines Sturms mit mindestens Windstärke 8 werden durch die Teilkaskoversicherung abgedeckt“, erklärt ADAC Rechtsexpertin Gabriele Schön. Sofern es vertraglich vereinbart ist, wird eine Selbstbeteiligung abgezogen, es kommt jedoch zu keiner Rückstufung des Schadenfreiheitsrabattes.

Wenn ein Autofahrer mit einem auf der Straße liegenden Baum, Ast oder anderen Gegenstand kollidiert, tritt die Vollkaskoversicherung ein. Neben dem Abzug der vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung wird hier allerdings der Schadenfreiheitsrabatt zurückgestuft.

„Bei herabstürzenden Dachziegeln, die ein Auto beschädigen, kann nur dann Schadenersatz vom Hauseigentümer verlangt werden, wenn dieser die sogenannte Verkehrssicherungspflicht verletzt hat“, sagt die ADAC Rechtsexpertin. Das gilt etwa dann, wenn zum Beispiel die Kontrollpflichten (wie eine regelmäßige Dachbegehung) vernachlässigt wurden.

Stürzt ein Blumentopf vom Balkon können Mieter oder Hausbewohner in Haftung genommen werden. Sofern dieser eine Privathaftpflichtversicherung hat, können Ansprüche wegen der Beschädigung des Fahrzeugs dort gemeldet werden. Bei umfallenden Mülltonnen, die nicht ordnungsgemäß gesichert wurden oder nicht unverzüglich nach der Leerung zurückgestellt werden, haftet der Hauseigentümer beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherung.

Wann haftet der Hauseigentümer?

Wird das Fahrzeug durch umfallende mobile Verkehrsschilder beschädigt, können beim Aufsteller des Schilds Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden. Dies gilt, wenn der Aufsteller seine Verkehrssicherungspflicht verletzt hat, weil er zum Beispiel nicht für eine größere Standfläche oder eine stärkere Beschwerung bei drohendem Sturm gesorgt hat. Bei Schäden durch Baugerüste gilt: Der Aufsteller des Baugerüsts muss beweisen, dass er alle möglichen Maßnahmen ergriffen hat, um die Gefahr eines Einsturzes zu beseitigen. Kann er das nicht nachweisen, kommt im Regelfall die Versicherung des Gerüstbauers für Schäden auf.

„Die erfolgreiche Durchsetzung eines Schadenersatzanspruchs gegen den Verursacher setzt voraus, dass man diesem ein Verschulden nachweisen kann“, sagt Rechtsexpertin Schön. Kann man dies nicht, hilft die Teilkaskoversicherung weiter. Diese kommt für alle Schäden durch herumfliegende Gegenstände auf, wenn mindestens Windstärke 8 vorlag. Der Schaden muss innerhalb einer Woche bei der Versicherung gemeldet werden. Zeitliche Verzögerungen sind bei der Regulierung von Massenschäden allerdings einzukalkulieren. Zudem ist eine etwaige vertragliche Werkstattbindung zu beachten.