Die Virusvariante Omikron (B.1.1.529) ist in Düsseldorf weiterhin vorherrschend. Der Anteil der Variante an typisierten Neuinfektionen der laufenden Kalenderwoche liegt mit Stand Donnerstag, 13. Januar, bei 89 Prozent. Die Omikron-Variante hatte sich in der vergangenen Woche gegenüber der bislang vorherrschenden Delta-Variante durchgesetzt.

Von Annika Mester

In der Landeshauptstadt Düsseldorf gibt es mit Stand Donnerstag, 13. Januar, bislang 2.910 Fälle der Virusvariante Omikron (B.1.1.529); von diesen wurden 1.165 Fälle über eine Gesamtgenomsequenzierung jeweils im Zentrum für Medizinische Mikrobiologie und Virologie der Heinrich-Heine-Universität und im Institut für Virologie des Universitätsklinikums Düsseldorf oder durch die Medizinischen Laboratorien Düsseldorf bestätigt. Für die verbleibenden 1.745 Fälle liegt bislang eine positive Typisierungs-PCR vor, eine Sequenzierung wurde eingeleitet.