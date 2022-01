Seit Dietmar „Didi“ Schacht im Oktober letzten Jahres den Trainerposten bei der GSG in Großenbaum übernommen hat, weht ein frischer Wind beim Fußball-Bezirksligisten. Der altbekannte Spruch „Neue Besen kehren gut“ scheint sich hier zu bewahrheiten.



Schacht schwärmt regelrecht vom guten Miteinander im Verein und meint damit sowohl die Mannschaft als auch die Verantwortlichen. Der Trainer ist mit der Entwicklung und den Leistungen seines Teams durchaus zufrieden. Die Fakten geben ihm Recht. Seit seinem Amtsantritt gab es lediglich gegen die Spitzenteams TUSEM Essen und Viktoria Buchholz knappe Niederlagen. Aus den weiteren sechs Partien im besagten Zeitraum holten die Großenbaumer immerhin zwölf Punkte. Im Kreispokal sicherte sich die GSG mit einem souveränen 7:2-Sieg bei Eintracht Walsum, einem Spitzenteam in der Kreisliga A, den Einzug in die nächste Runde.

Jetzt fiebert das Schacht-Team dem Start der Meisterschaftsspiele nach der Winterpause regelrecht entgegen. Am 6. März ist es wieder soweit. Bis dahin allerdings wird noch fleißig trainiert, gearbeitet und getestet. „Wir sind auf einem guten Weg“, ist der erfahrene Trainer, zugleich MSV-Urgestein aus besseren Zebra-Zeiten, überzeugt. Vor allem hoffen die sportlich Verantwortlichen im Verein, dass man künftig vom Verletzungspech weitgehend verschont bleibt. Das hatte der Mannschaft in der jüngsten Vergangenheit doch arg zugesetzt.

Neue Gesichter

im GSG-Kader

In jedem Fall gibt es neue Gesichter im Team. Neben fünf Abgängen stehen vier Neuzugänge im Kader, die allesamt als Verstärkung gewertet werden. George Michael Wiedemann und Darwin Schäfer kommen vom DSV 1900, Mamadou Billo Kante vom VfB Homberg II und Jonis Youssef vom SV Raadt.

Zudem ist Manuel Wunderlich gewissermaßen ein weiterer Neuzugang aus den eigenen Reihen. Er hatte sich eine halbjährige Auszeit genommen, um seinen Masterabschluss zu absolvieren. Nun stößt der Linksfuß wieder zum Team zurück, was alle sehr freut. Die Großenbaumer verfolgen schließlich ambitionierte Ziele. Die Verantwortlichen des Bezirksligisten um Teammanager Kai-Uwe Otto, dem sportlichen Leiter und Trainer Dietmar Schacht und Spielführer Michele Mastrolonardo haben in den letzten Wochen mit Hochdruck an Veränderungen des Kaders gearbeitet.

Die Abgänge

"wettgemacht"

Mit den Neuzugängen sei man für die Rückrunde hervorragend aufgestellt, habe den Kader weiter verjüngt und zeige, dass man weiterhin genau diese ambitionierte Ziele verfolgen könne und werde, heißt es bei der GSG. „Wenn uns nun auch das Verletzungspech endlich mal verlässt und wir hoffentlich alle gesund bleiben, werden wir in unserer Gruppe noch für Aufsehen sorgen“, ist Teammanager Otto überzeugt.

Ramazan Ünal (Glückauf Möllen), Musafi Shehu (FC Bosporus Düsseldorf), Can Yasar (SV Duissern), Aliosman Aydin und Stephan Thiedge (beide Ziel unbekannt) haben allerdings die GSG verlassen. Die Verantwotlichen sind sich allerdings sicher, dass die Abgänge durch die Neuzugänge mehr als „wett gemacht sind.“