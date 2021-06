Aufschlag, Ass: Gute Nachrichten für zwei Düsseldorfer Sportvereine, denn sowohl der Angermunder Tennisclub (ATC) als auch der TC Seestern 1979 profitieren von dem Programm "Moderne Sportstätten" und erhalten jeweils erneut Förderungen zur Instandsetzung der Clubanlagen, die die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, bekannt gegeben hat.

Von Andrea Becker

Zur Freude von Heribert Nüttgens, seit 23 Jahren erster Vorsitzender des ATC, der bereits zum zweiten Mal in den sportlichen Genuss der Förderung kommt. "Bereits im vergangenen Jahr erhielten wir zwei Förderungen für den Neubau der Heizung und die Renovierung von drei Plätzen, die nun am Ende des Jahres erfolgen soll", so Nüttgens im Gespräch mit dem LK. Geplant ist der Umbau und die Ausstattung der Fläche mit einem Allwetterboden, "so dass man das ganze Jahr über darauf spielen kann."

Die erneute Förderung in Höhe von 63.190 Euro kommt nun der Modernisierung des Clubhauses zugute. "Sowohl das Mobiliar, die Böden als auch die Kühlaggregate sind in die Jahre gekommen und sollen nun ausgetauscht werden. Eine endgültige Entscheidung über die Einrichtung ist jedoch aufgrund der Pandemie noch nicht gefallen." Apropos, Pandemie: Corona-bedingt wird momentan nur die Gastronomie auf der Terrasse betrieben, für die sich seit 16 Jahren die Pächter-Familie Lumare verantwortlich zeigt.

Aber trotz Covid läuft der Spielbetrieb, unter Einhaltung der entsprechenden Schutzmaßnahmen, weiter. Und Nüttgens kann sich über stetig steigende Mitgliederzahlen freuen.

Tennis-Boom in Coronazeiten

"Unsere Mitgliederzahlen nehmen dementsprechend seit Jahren kontinuierlich zu: Aktuell zählen wir 215 aktive Erwachsene und 223 Jugendliche, wovon 90 Prozent von drei Trainern trainiert werden. Aber im Gegensatz zu den benachbarten, überregional ambitionierten Clubs, zielen wir auf die „Familiennische“. Wir sprechen Familien an, bei denen neben dem Sport, die Geselligkeit eine wichtige Rolle spielt." Soll heißen: Der Leistungssport steht nicht im Vordergrund, sondern der Spaß und vor allem die Familienatmosphäre. Nüttgens Konzept scheint aufzugehen, so ist der ATC nicht nur an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen, momentan herrscht sogar ein Aufnahmestopp und wer sich sportlich engagieren möchte, muss zunächst auf eine Warteliste.

Eine ebenso erfolgreiche Bilanz kann auch der TC Seestern 1979 auf der Oberlöricker Straße 17 vorweisen. Harald Killat von Coreth, der erste Vorsitzende des Clubs, der seit nunmehr sechs Jahren das Amt bekleidet und mit seinem Team den Club engagiert in die Zukunft führt, zählt mittlerweile 600 Mitglieder, davon 300 Jugendliche.

Kontaktarmer Sport

Den Erfolg erklärt der 64-Jährige so: "Tennis ist ein kontaktarmer Sport. Durch Corona, unsere zahlreichen, familienfreundlichen Angebote und das zwanglose Spielen erleben wir einen regelrechten Boom, einmalig in Düsseldorf." Auch der TC Seestern wurde bei der Förderung bedacht und erhält ebenfalls eine weitere Fördersumme in Höhe von 21.591 Euro. Nachdem die erste Charge einst für die Fertigstellung des Clubhauses und für den energetischen Umbau der Halle genutzt wurde, steht nun die Erneuerung zweier 20 Jahre alter Tennisplätze an, die in der Wintersaison mit einer Traglufthalle versehen und somit als Winterhallenplätze durchgehend genutzt werden können.