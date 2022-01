70 Stände bieten ihre Waren an:

Auf dem Lüner Wochenmarkt können Sie jeweils dienstags und freitags von 8 bis 13 Uhr eine große Auswahl an Gemüse, Fisch, Textilwaren oder Schnittblumen finden.

Neben dem großen Angebot an regionalen Waren besteht die Möglichkeit, die entspannte und familiäre Einkaufsatmosphäre zu genießen.

Nehmen Sie bei einem Besuch Rücksicht, halten Sie die Abstände ein und tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung.

