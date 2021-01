Automaten explodieren in Silvester-Nacht

Im Krachen der Böller und Raketen fiel es kaum auf und das war wohl auch der Plan der Täter - kurz nach Mitternacht explodierten im Kreis Unna zwei Zigaretten-Automaten. Polizei und Feuerwehr hatten aber trotzdem eine recht friedliche Silvester-Nacht.

Ein Nachbar des kleinen Gewerbegebiets rund um die Oberadener Heide hörte kurz vor ein Uhr einen lauten Knall, dachte aber nur an einen lauten Böller. "Eine Rauchwolke war zu sehen, als ich aus dem Fenster schaute, dann rannten zwei Männer in Richtung Erich-Ollenhauer-Straße." Die Männer, die von der Straße "In der Schlenke" flüchteten, waren wohl die Automaten-Sprenger, beide etwa 20 bis 30 Jahre alt, beide hatten laut dem Zeugen dunkle Kleidung an und Wintermützen auf dem Kopf. Zigaretten und Kleingeld hatten sie wohl in aller Eile in die aufgesammelt, was sie übersahen, war neben einigen Päckchen aber die Geldkassette aus dem Automaten mit Scheinen in Höhe von fünf und zehn Euro. Das Geld entdeckte unsere Redaktion beim Ortstermin neben den Trümmern des Automaten. Die Leitstelle der Polizei Unna erfuhr von dem in Oberaden gesprengten Zigaretten-Automaten erst nach einem Anruf unserer Redaktion - rund zwölf Stunden nach der Tat! Im Internet kursierten da schon Bilder des Automaten und auch viele Passanten blieben interessiert stehen und betrachteten den zerstörten Automaten aus der Nähe - nur niemand alarmierte die Einsatzkräfte.

Zigaretten-Einsatz auch in Werne

Im Gegensatz zu einem ähnlichen Fall in der Schillerstraße in Bergkamen-Weddinghofen: Unbekannte sprengten auch hier einen Zigaretten-Automaten, ein Anwohner bemerkte das und rief sofort die Polizei. Die Beamten stellten Zigaretten sicher, offensichtlich erbeuteten die Täter aber das Geld. Anrufer meldeten der Polizei auch noch am Neujahrstag immer wieder den gesprengten Zigaretten-Automaten. Ein Zigaretten-Automat beschäftigte an Neujahr auch die Polizei in Werne. Diebe hatten den Automaten vermutlich mit einer Flex an seinem - noch unbekannten - Standort demontiert, brachten ihn dann mit einem Auto zu einem kleinen Waldstück am Heimannsweg inmitten von Feldern zwischen Werne und Südkirchen. Der Versuch, den Automaten am Schloss zu knacken, scheiterte aber und so machten sich die Täter ohne Beute aus dem Staub. Der Automat blieb zurück im Wald, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport.Die Polizei hofft in beiden Fällen auf Hinweise, etwa zu Personen, Fahrzeugen oder anderen verdächtigen Beobachtungen: Hinweise zu den in Bergkamen gesprengten Zigaretten-Automaten unter Telefon 02307 / 921 32 20 an die Polizei in Kamen, zu dem in Werne gefundenen Automaten unter Telefon 02389 / 921 34 20 an die Wache Werne.



Silvester-Nacht recht ruhig für Einsatzkräfte

Die Streifen des Ordnungsamtes, die am Silvesterabend im Einsatz waren, verzeichneten laut Stadt Lünen keine gravierenden Verstöße gegen die Corona-Regeln. Im Bereich der Waltroper Straße in Brambauer hatte sich aber eine Gruppe Jugendlicher versammelt, Mitarbeiter des Ordnungsamts erinnerten sie an die Regeln. Die Feuerwehr Lünen wurde noch im alten Jahr nach Lünen-Süd in die Heinestraße alarmiert, wo eine Brandmeldeanlage ausgelöst worden war - der Grund war angebranntes Essen. Nach Mitternacht sollte auf einem Spielplatz an der Hans-Böckler-Straße eine Holzbank brennen, es handelte sich aber um einen Feuerkorb. Die Polizei sprach sowohl im Kreis Unna und als auch in Dortmund von einem friedlichen Jahreswechsel.



