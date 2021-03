Einbrecher machen in Selm fette Beute

Der Einbruch in eine Werkstatt in Selm - für die Täter ein echter Glücksfall! Beute in Höhe von fast 30.000 Euro machten die Unbekannten.

Tatzeit war zwischen dem späten Samstag um 23.50 Uhr und Sonntag um 7. 30 Uhr. Die Einbrecher hebelten ein Fenster zu der Werkstatt am Knappenweg auf, kamen so in das Gebäude und stahlen hier Elektrogeräte und Werkzeug im Wert von rund 29.500 Euro. Die Täter öffneten dann von innen das Rolltor und flohen auf diesem Weg mit der Beute. Die Polizei hofft auf Hinweise, wer etwas bemerkt hat, meldet sich unter Telefon 02389 / 921 34 20 bei der Wache in Werne.

