Einbrecher wecken schlafenden Mann

Geräusche weckten den schlafenden Bewohner - und das war sein Glück! Die Einbrecher flüchteten ohne Beute.

Tatort war ein Haus nahe der Gottfriedkirche in Wethmar, hier kletterten am Montagmorgen zwei junge Männer auf einen Balkon. Ihr Ziel war es offensichtlich, in die Wohnung zu kommen, doch mit ihren Einbruchversuchen rissen sie einen Bewohner aus dem Schlaf. Der Mann sah noch, wie die beiden verhinderten Einbrecher in Richtung Bahnlinie liefen, ihnen gelang die Flucht. Polizisten sicherten Spuren an der Balkontür.



Thema "Einbruch" im Lokalkompass:

