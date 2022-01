Zeugen gesucht:

Seit dem frühen Montagabend (17. Januar) wird ein elfjähriges Mädchen aus Lünen vermisst. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die weiterhelfen können.

Soweit bekannt, war die Elfjährige bei einer Freundin in Bergkamen und wollte um 17:37 Uhr in Lünen an der Haltestelle "Kreuzstraße" den Bus der Linie R11 nehmen. Am Preußenbahnhof wollte sie in die Linie C4 umsteigen, um bis zur Haltestelle "Heinestraße" zu fahren.

Zuhause kam sie allerdings nie an. Es ist auch nicht bekannt, ob sie wirklich wie geplant in die vorab genannten Busse eingestiegen ist.

Die Polizei sucht nun nach der Vermissten. Sie ist 160 cm groß, von kräftiger Statur und hat schulterlange braune Haare. Sie trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Jacke, einen lilafarbenen Rucksack der Marke Nike und einen bunten Turnbeutel (u.a. rot und rosa).

Haben Sie sie gesehen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Quelle: Pressestelle der Polizei Dortmund