Ersthelfer rettet Kleinkind aus Teich

Im Krankenhaus kümmern sich Ärzte aktuell um ein Kind aus Selm. Der Junge stürzte am Mittwoch in Bork in einen Teich in einem Garten.

Der Vorfall passierte am Mittwoch in der Kleingartenanlage am Wienacker in Bork. Das Kind, noch nicht zwei Jahre alt, stürzte in einen Gartenteich,. Ein Ersthelfer entdeckte es dort, holte es aus dem Wasser und leistete zusammen mit den Eltern des Jungen bis zum Eintreffen der Retter erste Hilfe. "Der Notarzt musste das Kind reanimieren, dann kam es mit einem Hubschrauber in eine Klinik", berichtet ein Sprecher der Polizei in Unna. Mittwoch bestand für den Jungen nach Auskunft der Ärzte akute Lebensgefahr, nach Stand von heute sei das Kind in einem stabilen Zustand.

