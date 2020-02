Im Graben endete am Sonntag die Fahrt einer Frau aus Lünen. Orkan Sabine spielte bei dem Unfall aber keine Rolle.



Die Autofahrerin war nach ersten Informationen der Polizei am Einsatzort wohl kurz abgelenkt - und so nahm das Unglück auf der Borker Straße kurz vor der Einmündung zum Geistwinkel seinen Lauf. Eine Bremsspur zeugt davon, dass die Frau vermutlich noch versuchte, den Unfall zu verhindern, doch der Wagen kam von der Fahrbahn ab, kippte in den Graben, überschlug sich und landete auf dem Dach. Zeugen halfen der Unfallfahrerin, die nach aktuellen Erkenntnissen nicht verletzt wurde, aus dem Graben. Das Auto musste ein Abschleppunternehmen zurück auf die Straße ziehen, für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren auch die Feuerwehr Lünen und Rettungshubschrauber Christoph 8.

