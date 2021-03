Felix löst Rätsel um Einbrecher-Beute

Im Gras findet Felix aus Lünen eine alte Geldkassette - und in ihr viel Geld! Felix ist für eine Familie aus Kamen damit der Held der Woche!



Rückblick: Im Januar vor vier Jahren - die Dunkelheit hüllt die Häuser nahe der Autobahn 2 in Kamen an diesem Abend ein wie eine schwarze Decke - hört eine Frau Geräusche aus ihrem Schlafzimmer. Die Kamenerin schaut nach und sieht einen Einbrecher! Der Mann flüchtet mit Schmuck und Geld aus dem Fenster und verschwindet in den Feldern. Die Polizei fahndet sofort, auch mit einem Hubschrauber, doch von Täter und Beute fehlt jede Spur. Im März vier Jahre später spaziert Felix aus Lünen, neun Jahre alt, mit seinem Bruder, seinem Papa und den Hunden durch eben diese Felder. Im Bereich einer Windkraftanlage findet Felix etwas im Gras. Der Fund ist eine alte rote Geldkassette, der Lack blättert ab und das Metall ist voller Rost. Felix nimmt seinen Fund mit nach Hause, öffnet die Kassette - und findet ein Bündel Geldscheine! "Die Kassette enthielt dreihundert Euro, darunter fanden wir auch Ausweise mit Namen", schildert seine Mama. Felix und seine Eltern machen sich - wie echte Detektive - auf die Suche und die führt zu einer Familie in Kamen.

Besuch bei den Profis auf der Wache

Die Einbruchs-Opfer halten kurze Zeit später ihre Geldkassette wieder in den Händen und sind froh über dieses unerwartete glückliche Ende. "Das Geld in der Kassette war das Konfirmations-Geld der Tochter" berichtet Felix' Mutter. Finder, die so ehrlich sind wie Felix, sollten belohnt werden: Der Schüler bekommt einen Finderlohn für seine Spardose, übrigens auch eine rote Geldkassette, freut sich aber wohl noch mehr über diese Nachricht: Die Pressestelle der Polizei in Unna, der unsere Redaktion von der spannenden Geschichte berichtete, lädt Felix ein zum Besuch bei den Profis. Der Lüner darf, sobald Corona es zulässt, zur Wache kommen und mit Glück trifft er da sogar auf die Ermittler des Einbruchs in Kamen. Felix ist nach seinem ersten echten Kriminalfall und der Aussicht auf den Besuch bei der Polizei auf alle Fälle nun voll im Ermittler-Fieber - vielleicht war der Fund in den Feldern bei Kamen der erste Baustein in der Karriere des cleveren Schülers aus Lünen.

