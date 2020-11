Feuer: Elektroschrott brennt bei Remondis

Einsatz für die Feuerwehr bei Remondis auf dem Lippewerk: Elektroschrott steht in Flammen, eine Rauchwolke zieht deutlich sichtbar vom Gelände in den Nachthimmel.

Michael Schneider, Remondis-Pressesprecher, berichtet, dass der Brand am Abend um 20.14 Uhr ausgebrochen war, der Elektroschrott, der vor allem Kunststoff enthält, brennt im Bereich der Anlieferung unter einem Unterstand einer Halle. Einheiten der Feuerwehr Lünen unterstützen die Werkfeuerwehr bei den Löscharbeiten und verhinderten bisher wohl ein Übergreifen der Flammen auf die Halle. Vertreter der Bezirksregierung Arnsberg sind ebenfalls vor Ort und die Warn-App Nina warnt für den Stadtteil Alstedde vor dem Rauch. Bürger sollten Türen und Fenster geschlossen halten und das betroffene Gebiet meiden, informiert die App. Brandgeruch melden Leser auch aus Bereichen in der Nachbarschaft, etwa aus Bork. Zur Höhe des Schadens gebe es laut Schneider im Moment noch keine Informationen, wohl aber eine Vermutung zur Brandursache: Eine Lithium-Ionen-Akku im angelieferten und noch unsortierten Schrott könnte durch einen Defekt das Material in Brand gesetzt haben, die Akkus sind bekannt für diese Problematik.

