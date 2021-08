Feuer erinnert an Brandstifter-Taten

Feuer bricht in der Nacht im Keller eines Wohnblocks aus, der Rauch zieht bis in den Hausflur. Die Retter sind mit vielen Kräften im Einsatz. Anwohner erinnert der Brand an eine schlimme Zeit vor zehn Jahren.

Unrat ist es nach Informationen der Feuerwehr Bergkamen, der kurz nach zwei Uhr in der Nacht zu Sonntag an der Hubert-Biernat-Straße in Flammen steht, und im Keller des Mehrfamilienhauses verbreitet sich starker Rauch. Feuerwehrleute unter Atemschutz arbeiten sich durch den Hausflur, der ebenfalls schon leicht verraucht ist, in den Keller vor, und bekommen die Flammen schnell unter Kontrolle. Ein Teil der Bewohner hat schon bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte das Haus verlassen, um auszuschließen, dass sie zuviel des schädlichen Rauchs inhaltiert haben, untersucht sie der Rettungsdienst. Rettungswagen und Notärzte eilen dafür auch aus den Nachbarstädten Lünen, Werne und Kamen zum Einsatzort. Die Bewohner - die Feuerwehr spricht von zehn Betroffenen, darunter auch Kinder - haben aber Glück im Unglück, niemand muss ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Ursache des Feuers.

Keller brannte schon vor zehn Jahren



Im Juli vor zehn Jahren stand das Haus in der Nähe des Rathauses schon einmal im Fokus der Öffentlichkeit, damals brannte es im Abstand von einer Woche zwei Mal in dem Gebäude-Komplex. Feuerwehrleute mussten, als es zum ersten Mal im Keller brannte, sechzehn Bewohner teils über Leitern retten, beim zweiten Brand stand die Tür zu einer Wohnung in Flammen. Nach Ermittlungen der Polizei klickten die Handschellen bei zwei jungen Männern aus Bergkamen.

