Feuerwehr eilt zu Brand in Brambauer

In Brambauer kam es am Abend zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Auslöser war nach ersten Informationen der Pressestelle der Polizei ein brennender Toaster.

Der Toaster war offensichtlich in den Räumen eines Seniorenheimes an der Brechtener Straße in Brand geraten, Einsätze hier sind kritisch und entsprechend viele Retter eilten zunächst zum Einsatzort. Die Situation stellte sich vor Ort dann aber als nicht so dramatisch dar, die Flammen waren schnell gelöscht und die meisten Bewohner überstanden den kleinen Zwischenfall mit einem Schrecken. Nach Informationen der Polizei kümmerten sich Rettungskräfte um eine Person.